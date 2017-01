Home » Destaque » PREFEITO ELEITO DE JOAQUIM PIRES PROPÕE AO TCE-PI DEVOLVER 92.578,08 DOS 56.00,00 DESVIADO DA PREFEITURA EM 2011.

Publicado em: 27 de janeiro de 2017 - Ás: 08:48 - Categorias: Destaque

PREFEITO ELEITO DE JOAQUIM PIRES PROPÕE AO TCE-PI DEVOLVER 92.578,08 DOS 56.00,00 DESVIADO DA PREFEITURA EM 2011.

O Tribunal de Contas do Estado do Estado do Piauí está investigando os depósitos de 11 (onze) cheques da Prefeitura de Joaquim Pires que deveriam ter sido usados para pagamento de aluguel de uma Hilux para o gabinete do Ex. Prefeito Genival Bezerra, licitação vencida pelo Sr. Pedro Calixto de Oliveira presidente Estadual do PT Piauí, mais que na verdade os cheques teriam sido depositados na conta pessoal do Ex. Prefeito nº 13.850-9, Agência 2048-6 do Banco do Brasil de Esperantina conforme ofício nº CENOP SJ Nº 2016/1902946 do Banco do Brasil anexo;

01 – Depósitos de 57.861,32 na Conta Pessoal do Ex. Prefeito Genival Bezerra referente Aluguel de veículo para o gabinete.

Trata-se de Denúncia Nº 000748/2014 TCE-PI, feita pelos vereadores de oposição de Joaquim Pires, e só agora comprovadas.Tanto o Ministério Público quanto o TCE, já receberam do Banco do Brasil agência de Esperantina toda documentação, microfilmagem e Fita de Caixa dos 11 (onze) cheques nos valores cada de 5.260,12 (cinco mil duzentos e sessenta reais e doze centavos), que supostamente deveriam ter sido pagos ao Sr. PEDRO CALIXTO DE OLIVEIRA, como pagamento de uma Licitação Carta Convite nº 002/2011 realizada no ano de 2011, quando era Prefeito o Sr. GENIVAL BEZERRA DA SILVA do Partido dos Trabalhadores, ocorre que a pedido do Conselheiro do TCE Kleber Dantas Eulálio, relator do Processo de Prestação de Contas do Município no Ano de 2011 nº TC 014518/2012 e do Ministério Público de Joaquim Pires, o Banco do Brasil Forneceu a microfilmagem e a fita de caixa dos cheques e pasmem nenhum dos 11 (onze) cheques havia passado pela conta do supostamente verdadeiro beneficiário Sr. PEDRO CALIXTO DE OLIVEIRA, segundo informações do próprio Banco do Brasil através de Ofício nº SENOP SJ Nº 2016/21902946 “informamos que os cheques nos valores de R$ 5.260,12, listados no ofício recebido e emitidos através da conta 19.226-0 da agência 2048-6 de titularidade do MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES CNPJ Nº 06.554.208/0001-39, foram depositados em nome de GENIVAL BEZERRA DA SILVA CPF Nº 200.223.013-72, Conforme fita de caixa que segue em anexo”.

Pior ainda na Prestação de Contas enviadas ao TCE – PI e à Câmara Municipal de Joaquim Pires pelo Ex. Prefeito Sr. GENIVAL BEZERRA do PT, todas as cópias de cheques encontram-se nominal ao Sr. PEDRO CALIXTO DE OLIVEIRA, enquanto que na microfilmagem recebida do Banco do Brasil, nenhum dos cheques está nominal.

Por Ermesom Moura

