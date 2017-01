Home » Baixo Médio Maranhense » Carreta da mulher maranhense em Santana do Maranhão

Destaque. Publicado em: 27 de janeiro de 2017 - Ás: 06:41 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

Carreta da mulher maranhense em Santana do Maranhão

O Governo do Estado do Maranhão e Secretaria de Estado da Mulher (Semu), através do Programa “Carreta da Mulher Maranhense”, têm percorrido diversos municípios do Maranhão levando um conjunto de ações que vão desde o atendimento à saúde ao enfrentamento à violência contra a mulher.

Santana do Maranhão na nova gestão do prefeito Franquinho Tavares, recebeu a carreta da mulher entre os dias 25 e 26 de Janeiro. A Carreta ficou localizada na avenida principal da cidade ao lado da prefeitura e atendeu um grande número de mulheres, onde foram realizados, diversos exames relacionados à saúde da mulher além de palestras.

O programa conta também com o apoio da “Força Estadual de Saúde”, criado para da apoio as equipes municipais de saúde dos 30 municípios maranhenses de pior IDH (índice de desenvolvimento humano). A Força Estadual de Saúde além de atender outras demandas, também apoia a gestão local do SUS. Em Santana a “Força” esta aplicando o “Plano de Atenção de Ação Básica”, na Unidade de Saúde do povoado Cabeceira do Magu.

O articulador e representante do governo do maranhão na região Antônio Bernardo esteve visitando o evento em Santana e disse a produção do portal, que o programa é parte de uma agenda que iniciou em 2015 e foi promessa de campanha do governador, que é combater os baixos índices de desenvolvimento humano no estado. Antônio Bernardo também se encontrou com o Secretário de Saúde Aurino e o prefeito Franquinho Tavares.

Por Sousa Neto

Notícias Relacionadas