Luzilandia. 24 de janeiro de 2017

Ajude o pequeno luzilandense Rodrigo Sales de 7 anos

O pequeno Rodrigo Sales, de 7 anos teria uma vida normal se não fosse as dificuldades e as deficiências que nasceu.

Rodrigo nasceu com má formação desenvolvida na gravidez e nasceu com…HIDROCEFALIA,COM MENINGOCELE,MIELOMENIGOCELE ESPINHA BÍFICA, tem INSUFICIÊNCIA RENAL,BEXIGA NEUROGÊNICA…por conta de todos esses problemas o Rodrigo é CADEIRANTE AS SUAS PERNAS SE ATROFIARAM tem dificuldades de fazer XIXI de forma natural sua bexiga é pequena e (rompe) tem 2 CATETER dentro da barriga, e os seus RINS não funcionam, em 3 e 3 horas precisa fazer o cateterismo (troca dos cateter).

Os pais do pequeno Rodrigo, Valdemir Sales, e Raimunda Sales contam que o tratamento de seu filho é delicado, Rodrigo precisa passar por 2 cirurgias a primeira é para aumentar a bexiga e a outra o transplante dos 2 rins.

Portanto todas as cirurgias são disponibilizadas pelo sistema único de saúde (SUS) no entanto todas essas cirurgias são feitas em outro estado em SÃO PAULO só que seus pais precisam se manter de 2 a 3 meses em São Paulo e eles não tem condições financeiras, eles tem que pagar uma pensão de 120,00 a diária, taxi 25,00 para conduzi-los até o Hospital, Alimentação quentinha cada 15,00….Eles buscam ajuda e apoio para conseguir esse valor em dinheiro que será utilizado para arcar com suas despesas e também do seu pós operatório, que sera feita com uma equipe multidisciplinar de profissionais.

Você pode fazer a diferença na vida do pequeno Rodrigo e na da sua família. Nos Ajude nessa causa Doe e mude a historia desse Garotinho.

Todos eles residem no povoado Calixto Luzilândia -PI

Conta para doação

Raimunda Nonanta Cruz Sales

Agência: 0255-0

C.Poupança: 24.954-8

Variação: 51

Banco: Banco do Brasil

Contato para mais informações: 995092051( Carlos)

Da Redação

