MISTÉRIO: Estranha criatura assusta moradores do povoado Sangue em Chapadinha – MA

Três dedões, boca cheia de dentes,uma cabeça grande, alto e cabeludo com pernas semelhante à de humanos e parte superior de um animal desconhecido, é a descrição dos moradores do povoado Sangue em Chapadinha-MA, atribuída a uma estranha aparição que vem assustando os moradores da região.

Na época da colheita do Bacuri, os homens sobem a chapada para colher o fruto, alguns acampam e voltam dias depois.

O filho do Sr. José da Conceição, junto com outras pessoas, foram para chapada colher bacuri, e lá foi atacado pela criatura e conseguiu fugir correndo, deixando pra trás uma bicicleta e outros pertences. A perseguição terminou após descer uma ladeira que da acesso a uma trilha pra casa do pai (José da Conceição). No pé da ladeira, a criatura voltou pra mata.

Segundo o Sr. José da Conceição, é possível ouvir os gritos da criatura em cima na chapada que aparece sempre na época da colheita do bacuri.

Veja neste vídeo gravado em um celular pelo representante comercial Jacobs o relato da estranha aparição.

