Trump: Quero pastores e ministros com poder, que falem em nome de Jesus Cristo

Em entrevista exclusiva ao The Brody File, Donal Trump disse que deseja ver pastores que falem com mais ousadia em seus púlpitos. “A igreja evangélica está perdendo poder”, disse ele, referindo-se à Emenda Johnson, que altera o código de impostos dos EUA, de maneira que as organizações isentas de impostos (como as igrejas), não pudessem demonstrar aprovação ou se oposição a candidatos políticos.

Segundo Trump, essa é uma medida que nunca deveria ter sido levada a cabo, pois diminui o poder e a influência da igreja. “Quero devolver o poder à igreja”, disse. “O cristianismo está sendo ‘podado’, e aos poucos estão acabando com ele”.

Ele prosseguiu: “Quero pastores e ministros com poder que se levantem e falem do cristianismo agora mesmo, sem medo de perder a isenção de impostos. Nós vamos cuidar disso”.

Durante sua campanha, Trump prometeu cuidar dos evangélicos:

“Sou cristão, sou protestante, sou presbiteriano. Creio no cristianismo e francamente, creio que em nosso país os cristãos não são tratados adequadamente. O projeto de lei que se aprovou durante a era de Lyndon Johnson é horrível. Hoje vemos igrejas onde existe medo de ser francos em seus posicionamentos, por medo de perder a isenção de impostos”.

“Eu quero que os pastores possam falar. Eles tem medo de falar agora, tem medo de se envolver na política e assim perder a isenção de impostos, mas eu quero que os pastores falem (…) Quero que pastores e ministros se levantem e falem em nome do cristianismo”, acrescentou.

