Com título aprovado na ALEPI, Banda Os Dragões vai se tornar Patrimônio Cultural do Piauí

A banda Os dragões de Piripiri é atualmente uma das bandas musicais mais antigas do Brasil em atividade e em reconhecimento a esta trajetória de sucesso a tradição, receberá o título de patrimônio cultural do Estado do Piauí.

O título já foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí restando apenas a sanção do governador Wellington Dias que reconheceu a importância da banda os dragões no cenário estadual e garantiu que em breve concederá o título.

A ideia de se homenagear a mais famosa banda de música do Piauí, teve início em uma festa de congraçamento da Colônia Luzilandense de Teresina, realizada na AABB da capital piauiense, através do cartunista Albert Piauhy que aproveitou para lançar a ideia às presença das autoridades presentes no evento.

Originariamente de Piracuruca-PI, e com mais de 35 anos de atividade, a Banda Os Dragões hoje é considerada a melhor do Piauí e uma das melhores do norte e nordeste.

Na década de sessenta, atuava de igual para igual com outras bandas piauienses renomadas, como, Os Brasinhas, Som 2000 de Luzilândia, Banda Spacial de Campo Maior, Super Som 2000 de Oeiras.

Na década de setenta, destacou-se juntamente com a banda Os Cartolas, Na década de oitenta com a banda Arquivo Musical, na década de noventa com a banda Os Geniais de Amarante e Banda Bali de Teresina. Todas passaram e os Dragões de Piracuruca continuaram, animando com som e repertorio de qualidade, grandes eventos, grandes bailes e grandes carnavais e carnavais da saudade, em todo o norte e nordeste brasileiro.

Posteriormente o grupo passou a residir na cidade de Piripiri, e hoje é conhecido como Banda Os Dragões de Piripiri e Piracuruca.

A homenagem é merecida e estão de Parabéns, Nazareno, Difi e irmãos. O governador Wellington Dias deverá entregar o título em evento público a ser realizada possivelmente na cidade de Piracuruca. Espera-se que seja já no próximo dia 22, quando a cidade comemora a adesão do Piauí a independência do Brasil.

Por Ermenson Moura

