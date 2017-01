Home » Destaque » URGENTE: Urina de banheiro e químicos da lavagem de veículos ameaça a saúde do luzilandense

Muitos luzilandenses não sabem, mais estamos expostos, há um bom tempo, a uma grande ameaça a nossa saúde.

A água que bebemos além ser captada pela Agespisa em um local inadequado, ali no cais da Ribeirinha. Lava jatos localizados próximos e acima do sistema de captação d água contribui para aumentar à ameaça a nossa saúde com os líquidos químicos e sujeira das lavagens dos veículos que descem para o rio.

E para complicar ainda mais o problema os proprietários de trailers que vendem bebidas alcoólicas próximo ao local, construíram banheiros ao lado para seus clientes.

A urina desce para o rio e é captado pela estação da Agespisa logo abaixo dos trailers e é esta água que mesmo passando pelo sistema de tratamento vem para nossas torneiras e bebemos.

Nossa redação recebeu esta denúncia e fotos, de um luzilandense indignado com esta situação de descaso público com a nossa saúde.

Com estas construções (trailers e lavajatos) descaracteriza o projeto do complexo de lazer do cais deixando muito feio este cartão postal de Luzilândia.

