Terra treme no Maranhão e Piauí

3 de janeiro de 2017

A terra tremeu hoje (03) pela manhã próxima ao município de Belágua-MA às 09h43min.

O evento sísmico ocorreu a 1 km de profundidade e atingiu 4.6 de magnitude. O epicentro do tremou foi na cidade de Belágua-MA distante da capital São Luiz 221 km no leste maranhense.

Em São Luiz também foi sentido o abalo sísmico em vários bairros e prédios públicos.

CHILE

É provável que o tremor sentido no maranhão hoje, tenha sido reflexo de um terremoto registrado no Chile 40 minutos antes do tremor de Belágua. No Chile o tremor atingiu 4.0 na escala Richter.

Em São Luiz capital, o tremor foi sentido nos prédios da Federação do Comercio de Bens, Tribunal de Contas TCE-MA, Instituto Federal do Maranhão entre outros.

O evento atingiu também Teresina capital do Piauí. Quem se encontrava nos últimos andares dos prédios nesta manhã sentiu com mais intensidade o tremor.

