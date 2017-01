Home » Destaque » Posse do prefeito Zé Neto e vice Diniz

Publicado em: 2 de janeiro de 2017

Posse do prefeito Zé Neto e vice Diniz

Após eleição do presidente da câmara municipal vereador Almir José Lima, foi empossado nas primeiras horas de domingo (01 de janeiro) o prefeito reeleito Zé Neto e o vice Diniz durante solenidade de posse que ocorreu no Clube Madeirense.

O evento de posse dos eleitos de Madeiro iniciou por volta das 19 horas (31) com uma missa na igreja de Santa Teresinha; em seguida um culto na igreja Assembléia de Deus; logo depois no Clube Madeirense, retrospectiva da administração do prefeito reeleito Zé Neto de 2013 a 2016; na seqüência mensagem bíblica da igreja Adventista e finaliza com a palavra do Pr. Victor da Igreja Mundial.

A retrospectiva da administração “Nosso Povo, Nossa Gente” produzida pelo repórter Sousa Neto do Portal Luzilandiaonline, destaca o trabalho do prefeito Zé Neto que marcou a gestão durante os quatros de governo.

Na seqüência o cerimonial (Luiz Elvira) chama os convidados para composição da mesa de honra que aguardam ansiosamente por 2017. Após breves comentários dos eleitos, o cerimonial interrompe para contagem regressiva, 3, 2,1 FELIZ ANO NOVO!

Logo depois das confraternizações e felicitações de ano novo, tem início o juramento de posse e eleição do 1º, 2º secretários; 2º vice-presidente; 1º vice-presidente e presidente da câmara de vereadores do município de Madeiro – PI.

Eleito o presidente da mesa diretora o Vereador Almir José Lima. São convidados os vereadores Benedito e José Garcia para conduzir o prefeito Zé Neto e vice- prefeito Diniz até a mesa de honra para tomar posse pela segunda vez, prefeito de Madeiro – PI para o mandato de quatro anos (2017-2020)

Juramento de posse do prefeito e vice-prefeito

Prometo cumprir dignamente o mandato que me foi confiado

Respeitar a Constituição Federal do estado e a Lei orgânica municipal e observar as leis

Trabalhando pelo engrandecimento do nosso município e o bem estar da nossa população

Após o juramento do prefeito e do vice, o presidente da mesa diretora Almir José Lima declara empossado o prefeito Zé Neto e o vice-prefeito Diniz.

MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE MADEIRO-PI (Biênio 2017-2018)

Almir José Lima – Presidente da câmara (SIM= 8 voto / NÃO = 1 voto)

Mário Sales Teles Veras – 1º Vice-Presidente (SIM = 8 voto / NÃO = 1 voto)

José Ribamar de Araújo Filho – 2º Vice-Presidente (SIM = 6 votos / NÃO = 3 voto)

Pedro Teixeira Jr. – 1º Secretário (SIM = 6 VOTOS / NÃO = 3 voto)

Antônio Hilário Meireles de Sousa – 2º Secretário (SIM = 8 votos / NÃO =1 voto)

Imagens da posse dos eleitos de Madeiro

RETROSPECTIVA



Por Sousa Neto

