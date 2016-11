Home » Destaque » Iracema chama atenção para a Campanha Novembro Azul

Saúde. Publicado em: 2 de novembro de 2016 - Ás: 05:02 - Categorias: Destaque

Iracema chama atenção para a Campanha Novembro Azul

Depois do Outubro Rosa , agora é a vez do Novembro Azul . A iniciativa visa conscientizar a população masculina sobre a importância da realização dos exames periódicos relacionados à doença, visando ao seu diagnóstico precoce.

A deputada federal Iracema Portella (PP-PI) explicou que Movimento do Novembro Azul surgiu na Austrália em 2003 e tem por objetivo conscientizar os homens a respeito dos riscos do câncer de próstata e sobre a necessidade de se fazer, anualmente, a partir dos 45 anos, o exame de toque, além do exame de sangue para detectar os níveis da proteína PSA (Antígeno Prostático Específico) no organismo.

“Isso porque, quanto mais cedo o câncer de próstata for detectado, maiores são as chances de cura do paciente. A campanha visa também acabar com o preconceito entre os homens, pois muitos deles acham que fazer o exame de próstata prejudica a masculinidade”, ressaltou a deputada.

O câncer de próstata é mais incidente do que o de mama, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) estima que quase 50% dos brasileiros nunca foram ao urologista. A doença atinge cerca de 60 mil homens todos os anos no Brasil, sendo a neoplasia maligna mais comum no público masculino. Contudo, quando o câncer de próstata é detectado precocemente, o índice de cura ocorre em aproximadamente 90% dos casos.

Iracema ponderou ainda que, as causas do câncer de próstata ainda são desconhecidas. Embora apareça em homens com mais de 65 anos de idade, as chances de desenvolver a doença aumentam em até dez vezes se já houve algum caso de câncer de próstata na família, como pai ou irmão. Outros fatores, como o estilo de vida, alimentação inadequada à base de gordura animal e pobre em frutas, legumes, verduras e grãos também podem interferir no surgimento da doença.

“Assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul é uma campanha fundamental para a luta contra o câncer. Precisamos cada vez mais investir em estratégias de prevenção, criativas e inovadoras, capazes de atingir um grande número de pessoas e mudar seus hábitos para que tenham uma vida muito mais saudável”, finalizou a parlamentar piauiense.

—

Assessoria de Imprensa

Deputada Federal Iracema Portella (PP-PI)

Anexo IV – Gab. 924

Câmara dos Deputados – Brasília/DF

(61) 3215.3924



Acompanhe a deputada: Facebook: Iracema Portella

Twitter: @iracemaportela

Notícias Relacionadas