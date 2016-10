Home » Baixo Médio Maranhense » BAIXARIA NA ASSEMBLÉIA DO MARANHÃO:Andrea Murad chama Marcos Caldas de agiota, assassino e mau carater.

A deputada estadual Andrea Murad oposição ao governo Flávio Dino, criticava acusando-o de omissão em relação a saúde pública da tribuna da ALM durante a sessão do dia (17) quando o deputado Marcos Caldas aliado do governo saiu em defesa, acusando o pai da deputada ex-secretário Ricardo Murad de sucatear a saúde, usando dinheiro para eleger Andreia, isso foi a gota d’agua para começar um bate-boca descendo muito o nível e ao mesmo tempo revelador.

Andréia diz que Marcos Caldas é “agiota, assassino e mau caráter” Por sua vez, Caldas rebate chamando Andréia de “Cara de Cavalo”.

A situação constrangedora forçou o encerramento da sessão pelo presidente Humberto Coutinho.

Sobre o que a deputada Andreia falou ao chama-lo de assassino, bom lembrar que Caldas foi citado pela revista “Isto é” em 2012 acusado de comandar uma rede de prostituição e envolvimento na morte da estudante piauense Fernanda Lages

O bate -boca e xingamentos dos deputados, veja neste vídeo:



Por Sousa Neto com informações do Blog do Minard

