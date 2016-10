Home » Destaque » Iracema parabeniza escolas piauienses pelos resultados do Enem

Iracema parabeniza escolas piauienses pelos resultados do Enem

A deputada federal Iracema Portella (PP-PI) comentou o desempenho das escolas do Piauí no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2015, cujos resultados foram divulgados pelo Ministério da Educação. No ranking das 102 melhores escolas do Brasil, classificadas de acordo com a média simples das notas nas quatro áreas do conhecimento, há seis colégios de Teresina.

“É um grande orgulho ver que as escolas do Piauí estão entre as mais bem avaliadas do país no Enem. E este resultado inclui também escolas públicas, como a Unidade Escolar Augustinho Brandão, escola estadual de Cocal dos Alves, que já é destaque em Olimpíadas de Matemática há alguns anos, e ficou em primeiro lugar entre as escolas localizadas em regiões carentes. Isso reforça a tradição do Piauí no ensino, mostrando o empenho e a competência dos nossos educadores e dos nossos alunos”, declarou a parlamentar.

As notas atribuídas ajudam a analisar o desempenho dos alunos de cada colégio. A partir daí, é possível avaliar a qualidade do ensino oferecido por essas instituições.

O Exame é composto de uma redação e de 180 perguntas com alternativas, que cobrem conteúdos em quatro áreas principais: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. As notas das escolas são calculadas com base no desempenho dos alunos que fizeram a prova.

Iracema ainda mencionou que a segunda melhor escola de ensino médio no Brasil está em Teresina. É o Instituto Dom Barreto, que ficou em segundo lugar no ranking que utiliza como parâmetro a média simples, com a nota 717,82. O colégio obteve a sétima posição nacional nas provas objetivas e a segunda em redação. Outras cinco escolas de Teresina estão também neste ranking: Educandário Santa Maria Goretti, Colégio CEV Unidade Jockey, Colégio Lerote, Colégio Sagrado Coração de Jesus e Colégio Procampus. Outro destaque para o Piauí foi para a maior nota obtida pela média dos alunos do Instituto Educacional São José, unidade Mocambinho, de Teresina que foi de 920 pontos. O levantamento divulgado pelo Ministério da Educação reuniu as notas de 1.212.908 estudantes de 14.998 escolas do País que fizeram o Exame no ano passado. Iracema comentou ainda que é possível fomentar um debate mais aprofundado a partir de alguns resultados do Enem, como o que revela que das 100 escolas com maior nota média no ano passado, 97 são privadas.

“Precisamos, portanto, melhorar a qualidade das nossas escolas públicas, debater com responsabilidade a reforma do Ensino Médio, proposta pelo Governo Federal, ouvindo especialistas, educadores, gestores da área e, principalmente, os próprios estudantes, que merecem ter voz ativa em todo esse processo. Parabenizo os estudantes e os professores piauienses, que mostraram, mais uma vez, sua dedicação e seu apreço à educação, nossa principal ferramenta de transformação da sociedade”, concluiu a deputada piauiense.

