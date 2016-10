Home » Destaque » O PODER LIBERTADOR DO BREXIT

O PODER LIBERTADOR DO BREXIT

O referendo de 23 de Junho de 2016 sobre a Grã-Bretanha de permanecer ou sair da União Europeia, através do seu resultado subversivo – BREXIT – a primeira grande, dolorosa derrota para o sobre controlo alemão da União Europeia dos bancos e multinacionais, – sem dúvida, sacudiu o domínio britânico e o sistema político e económico europeu.

Os britânicos, tomados como um todo, não são pessoas de um protetorado que poderia ter talvez uma mentalidade de escravos. Eles são pessoas orgulhosas de um grande país que no passado foi um império e hoje é uma das maiores economias do mundo. Os britânicos, por conseguinte, que também são os vencedores de duas guerras mundiais, desenvolveram uma atitude e comportamento altamente dignos. Assim, os cidadãos britânicos que resistiram com firmeza sem precedentes e bravura aos bombardeamentos ferozes da força aérea nazista na Segunda Guerra Mundial, não seriam capazes de aceitar, -contra quaisquer impactos económicos negativos a curto prazo decorrentes do BREXIT-, o domínio alemão e a liderança na União Europeia.

Assim, a incrível surpresa dos líderes alemães políticos e burocratas sentados longe em Bruxelas causada por este incrível resultado, resultando para as pessoas comuns que o amanhecer promissor e ensolarado de 24 de Junho, 2016, não cumpre de forma alguma com qualquer conhecimento histórico e análise de dados completa.

O esforço assíduo da Alemanha para colocar sob seu completo controlo o povo europeu e ao mesmo nível mais uma vez o continente europeu -agora não pelo uso de armas militares, como no passado, mas através do uso da economia, apresenta semelhanças, ignorante das características de história. É óbvio que os alemães, que não conseguem controlar de alguma forma o seu grande poder político e económico, são completamente ignorantes da história, e por isso agora, encontram-se -por determinação matemática na iminência de uma nova derrota que virá através do iminente, desmembramento da União Europeia.

A União Europeia, que, em 1993, através do Tratado de Maastricht substituiu o até então CEE, é basicamente por padrão, uma antinatural e defeituosa união política e económica de estados com diferentes níveis político, jurídico, económico, militar e cultural, mas também uma união onde as pessoas se sentem como estranhos uns com os outros, sem quaisquer sentimentos mútuos e fraternais de solidariedade, assim, os pronunciamentos grandiosos e visões irreais para uma democrática e próspera União Europeia, de ponta a ponta não podia deixar de ser amargamente excluída.

A Alemanha, aproveitando os impactos da crise, eclodiu em Setembro de 2008 através do colapso grandioso dos bancos (Lehman Brothers), e invocando – claro- o Pacto de Estabilidade de Maastricht e a necessidade de pacotes de reformas para que os efeitos negativos da crise pudessem ser confrontados, tem vindo a implementar, desde então -com exagerada dominância- uma espécie de totalitarismo económico, principalmente contra os fracos Estados-Membros da periferia europeia.

Os antipopulares planos económicos da mais estrita austeridade neoliberal imposta por Berlim, de facto, nivelaram as sociedades dos países do sul da Europa. Na Grécia, -que é, certamente, o exemplo mais típico da implementação piloto destas politicas- incrivelmente absurdas e economicamente irracionais, o desemprego aumentou drasticamente para 26,8% da força de trabalho, enquanto 36% da população grega vive abaixo da linha da pobreza. Na Itália, 24,4% da população está enfrentando o risco de pobreza e exclusão social. Em Espanha 22,2% das famílias vivem abaixo da linha de pobreza e mais de um em cada três crianças, -que significa 2,6 milhões, – estão enfrentando o risco de pobreza e exclusão social. Em Portugal, uma em cada quatro crianças vive abaixo da linha de pobreza e um total de cerca de dois milhões de pessoas – 20% da sua população- vivem no meio da pobreza e indigência.

Ao mesmo tempo, a Alemanha tem claramente recebido benefícios económicos sem precedentes. Seus extremamente grandes lucros surgem a partir da transferência de dinheiro dos investidores para títulos alemães de «baixo risco» devido à crise que assola a zona do euro. Especialmente depois de 2009, os rendimentos sobre os títulos alemães atingiram o fundo do barril, enquanto que, em alguns casos (por exemplo, títulos alemães a 5 anos) atingiu taxas de juros negativas. Isso significa que a Alemanha não só não paga para emprestar, mas, pelo contrário, os investidores – dada a insegurança na eurozona, pagam, a fim de salvaguardar o seu dinheiro. Assim, em cinco anos (2010-2015), a Alemanha conseguiu salvar um total de 100 mil milhões de euros, equivalente a 3% do seu PIB, precisamente por causa da redução drástica nos custos de empréstimos.

Portanto, é mais do que óbvio para qualquer observador benevolente que a União Europeia -e certamente a eurozona- extremamente neoliberal atua nos interesses da Alemanha hegemónica e dominante à custa de outros Estados-Membros e, principalmente, à custa dos países da Europa do Sul. Os excedentes comerciais extremamente altos alcançados pela Alemanha, -por exemplo. em 2013 teve um superavit comercial de 200 biliões permanecendo assim um estado altamente competitivo, -são certamente devido à grande máquina económica alemã, mas no mesmo momento em que tão escandalosamente aumentou o sistema monetário da zona euro injusto.

A Alemanha pela primeira vez em muitos anos, além de seu boom económico, tornou-se um jogador internacional de primeira instância, dado que a sua liderança política encontrou-se em uma posição-chave sendo assim capaz de representar os outros países europeus, sem ser solicitado.

Assim, a Grã-Bretanha de – primeira potência militar, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e o país com a terceira maior contribuição para o orçamento da EU, a sua saída representa um golpe fatal para o estatuto internacional da União Europeia e, primeiro que tudo, para estado alemão.

Ao mesmo tempo, as instituições da União Europeia e os processos de tomada de decisão carecem de legitimidade democrática e são distantes e inacessíveis ao cidadão comum europeu. Assim, um défice democrático profundo opõe-se diretamente aos tratados fundadores da União Europeia e viola grosseiramente os núcleos declaratórios originais de valores, é claramente visível, os povos da Europa não exercem absolutamente qualquer influência direta sobre a importância da União Europeia nas instituições decisórias –por exemplo o Conselho Europeu, com o seu forte papel centralizado e da Comissão Europeia com a sua natureza- altamente burocrática e tecnocrática, enquanto estas instituições não têm absolutamente nenhuma responsabilidade para com os cidadãos. Por outro lado, o Parlamento Europeu diretamente eleito, que tem sede em Estrasburgo, não possui, de forma alguma poderes suficientes e continua a ser um elo fraco.

Em conclusão, a União Europeia, que foi reduzida em um tipo de colónia alemã, apesar das ilusões cultivadas por certos círculos políticos, não está disposta a mudar ou melhorar, ou mesmo adquirir um papel democrático, social. Assim veio o grande momento para os países escravizados na União Europeia e na zona euro a seguir o exemplo brilhante da Grã-Bretanha e o povo britânico orgulhoso, para quebrar suas algemas de aço e obter liberdade, olhando para a frente com uma esperança generalizada e otimismo.

Currículo

Isidoros Karderinis nasceu em Atenas, em 1967. Ele é um romancista, poeta e economista com pós-graduação em economia do turismo. Artigos de sua autoria têm sido republicados em jornais, revistas e sites de todo o mundo. Seus poemas foram traduzidos para o Inglês, francês e espanhol e publicados em revistas literárias e seções literárias dos jornais. Ele publicou sete livros de poesia e dois romances. Seus romances e três de seus livros de poesia foram publicados nos EUA e na Grã-Bretanha.

E-mail:skarderinis@hotmail.gr

Facebook:Karderinis Isidoros

