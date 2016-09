Alberto Rocha arrasta multidão pelas ruas de Santa Quitéria-MA

Definitivamente a população de Santa Quitéria do Maranhão abraçou a campanha do candidato Alberto Rocha. O desejo de mudança tomou de conta das famílias quiterienses. Os cidadãos do município não suportam mais viver em um estado de calamidade que já perdura por aproximadamente 20 anos.

No último domingo, dia 18/09, o candidato Alberto Rocha conseguiu arrastar uma multidão de quiterienses pelas ruas do município. A passeata finalizou com um grande comício na principal praça da cidade (Praça JK). A felicidade do povo que participava desse evento político estava estampada nos seus sorrisos espontâneos. Nunca antes na história de Santa Quitéria do Maranhão houve uma mobilização tão intensa em favor de um candidato ao cargo de prefeito.