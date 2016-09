Home » Luzilandia » PLANO DE GOVERNO COLIGAÇÃO TRABALHANDO PELO POVO PREFEITO: Dr. ALDERICO Nº 14 VICE-PREFEITO: OLIVEIRINHA

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Melhoria na Limpeza Pública;  Levantamento e tombamento do patrimônio público Municipal;  Conservação dos prédios públicos;  Informatização e integração dos departamentos da prefeitura para melhorar a prestação de serviços aos munícipes;  Garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais aos prédios e logradouros públicos;  Levar o Governo itinerante para a zona rural;  Valorização dos servidores públicos com pagamento de salários em dias;  Centralização do Protocolo Municipal;  Equipar e aperfeiçoar o departamento de recursos humanos;  Programa de treinamentos de humanização e capacitação do funcionalismo público, com adequação de funções;  Implantação do Plano Diretor Municipal;  Aperfeiçoamento da Sala do Empreendedor;  Implantação do plano de cargos e carreiras na área da administração.

AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO

Apoiar as políticas públicas para as mulheres do campo;  Criar um espaço adequado da comercialização do Peixe;  Incentivar e criar novos projetos de piscicultura em tanques rede ao longo da lagoa do cajueiro;  Apoiar a produção de peixes em tanques escavados e incentivar novas famílias neste modelo de produção;  Ampliar o cadastro de famílias assistidas pelo o programa seguro safra e garantir a contrapartida do município;  Incentivar a juventude rural ( alunos EFA COCAIS);  Prestar orientação técnica aos produtores rurais sobre o quê, quando e onde plantar ou criar, visando aumentar a produtividade e lucratividade;  Criar canais de comercialização adequados aos produtores rurais;  Organizar patrulha mecanizada para prestação de serviços em parceria com produtores (construção de açudes, aração de terra etc.);  Implantar programa de compra direta dos pequenos produtores para abastecer os restaurantes populares;  Perfuração de novos poços tubulares;  Ampliação e manutenção do sistema de captação por bombas;  Elaborar um Plano Municipal de Pesca;  Trabalhar em parceria com a Colônia de Pescadores para desenvolver o setor pesqueiro;  Incentivar os projetos de tanque redes em açudes;  Criar programa para compra direta dos produtos da agricultura familiar;  Distribuições de sementes e fertilizantes aos pequenos produtores rurais;  Estradas Rurais: Readequação e reforma de todas as estradas rurais do município facilitando as condições de transporte escolar, e escoamento da produção agrícola;  Reabertura da casa de apoio ao homem do Campo;  Reforma e manutenção dos chafarizes municipais;  Cumprir a Lei do PNAE beneficiando as famílias da agricultura familiar.  Manutenção do Programa Água para Todos, com o abastecimento através do caminhão pipa quando for necessário;  Criar pólos produtivos voltados para a produção agroecológica;

AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 

Reativar os Centros dos Idosos da zona urbana e zona rural  Criação do Conselho Municipal antidrogas;  Desenvolver programas de proteção aos direitos da mulher;  Aperfeiçoar os programas de proteção ás crianças, aos portadores de necessidades especiais e aos idosos;  Reativar e ampliar os programas: “Restaurante Popular” e “Café com Dignidade  Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes;  Construiro Espaço “Luzilândia Cidadã”;  Apoiar as atividades da APAE.  Potencializar a oferta de cursos, implantando ações de economia solidária, inserção ou reinserção do usuário no mercado de trabalho.  Implantar com recursos municipais, projetos de atendimento a gestantes, adolescentes e pessoas com deficiência.  Instalação da “Casa dos Conselhos” facilitando a articulação com os usuários nas reuniões.

COMÉRCIO LOCAL 

Criar a Secretaria de Indústria e Comércio.  Buscar e incentivar a instalação das micro-empresas e pequenos empreendedores;  Efetivar a Lei Municipal de Incentivo a Micro empresas do município (concedendo descontos, tratamento diferenciado e outros benefícios necessários);  Priorizar as compras governamentais permitidas no comércio interno.  Buscar e manter as parcerias público-privadas;  Reivindicar junto aos órgãos competentes a implantação de uma nova agencia bancária.

CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Resgatar eventos culturais como o São João na Roça, Semana Cultural, Carnaval Luzilandense e Natal Luz;  Colocar Luzilândia no roteiro turístico do Piauí com o Luzifolia e Festival das Águas;  Buscar recursos para a construção de um Centro Cultural;  Reestruturar e atualizar o acervo da Biblioteca Municipal;  Promover e valorizar a Banda Municipal de música;  Incentivar as práticas esportivas;  Criar programa de distribuição de material esportivo;  Apoiar os campeonatos futebolísticos;  Incentivar a criação de uma associação para os músicos luzilandenses;  Apoiar as manifestações folclóricas municipais;  Implantar o Reisado em Luzilândia;  Criar um espaço adequado para a prática de skate e bike.  Construir o Teatro Municipal  Trazer capacitações de orientação para elaboração de projetos culturais nas áreas de: Teatro , Dança , Artesanato, Música e outras modalidades de arte;  “Reativar a escola de música “Chagas Vale” e “ Banda Mirim Municipal”.  Criar uma escolinha de Futebol nos bairros.  Revitalizar a Seleção luzilandense de Futebol.  Construir Campos de Futebol nos bairros.

EDUCAÇÃO 

Implementar ações para o cumprimento das diretrizes, metas e estratégias do PME(Plano Municipal de Educação).  Buscar junto ao FNDE liberação de recursos para construção de novas escolas, creches e quadras poliesportivas na cidade e no interior.  Dar continuidade à construção de quadras poliesportivas e escolas já iniciadas;  Reativar atividades extracurriculares, como: Olimpíadas Estudantis, Desfile Cívico, Ciranda de Livros e programas de contraturno como: AABB Comunidade, Guarda Mirim e outros;  Implantar equipe multidisciplinar na Secretaria Municipal de Educação para atender as demandas que surgirem nas escolas em relação asdificuldades de aprendizagem dos alunos (na escola e na família);  Implantaçãode projetos que garantam a qualidade social da educação promovendo atividades extracurriculares voltadas para a arte, teatro, artesanato música, danças e atividades esportivas;  Buscar implantação(no próprio município) de mestrado para professores em áreas voltadas para educação infantil e series iniciais;  Construir espaço lúdico (Brinquedotecas) nas escolas, principalmente nas de educação infantil;  Criar Bibliotecas itinerantes ou volantes, para atender (através de projetos escolares ou da própria secretaria de educação) as escolas da zona rural e urbana;  Implementar programas e ações voltadas para a prevenção de drogas nas escolas (PROERD);  Manter a parceria com a UESPI na continuidade da qualificação dos professores através da PARFOR;  Criar estratégias e ações voltadas para a inclusão de todas as crianças em idade escolar no sistema educacional de ensino;  Apoiar programas de alfabetização de jovens e adultos(EJA);  Melhorar a qualidade da Merenda Escolar;  Adquirir com recursos próprios ou do FNDE instrumentos musicais e materiais esportivos para as escolas;  Incentivar o uso das mídias tecnológicas a serviço do processo ensinoaprendizagem;  Criar mecanismos de incentivo à qualidade do ensino em cada escola com premiações à escola e a família;  Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas;  Manter tabela de pagamento e garantia de salários dignos aos professores com as verbas do FUNDEB;  Reestruturar a Secretaria Municipal de Educação;  Reavaliar o programa de Merenda Escolar e capacitar os profissionais da Cozinha Central;  Colocar em funcionamento os laboratórios de informática das escolares municipais.

HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE 

Revisão Geral do Cadastro de IPTU;  Buscar recursos para construção de casas populares;  Buscar recursos para melhorias habitacionais;  Rever o código de postura municipal.  Criação do viveiro de plantas municipal.  Construção de um parque municipal.  Promover campanhas de conscientização sobre o assoreamento das margens do Rio Parnaíba.  Promover campanhas de conscientização sobre a conservação das margens de todas as Lagoas do nosso Município.  Arborização das ruas e avenidas do Município;  Implantação de um centro de triagem de separação de material reciclável;  Implantar políticas publica para a construção de consciência ecológica, ambiental e sustentável;  Fomentação pra criação de uma cooperativa de catadores;  Buscar recursos para a melhoria do saneamento básico;  Buscar recursos para calçamento nos bairros e povoados do nosso Municipio;

OBRAS PÚBLICAS INFRA-ESTRUTURA 

Conclusão da Praça da Juventude e Terminal Rodoviário;  Recuperar as vias públicas;  Arborizar as principais avenidas;  Padronizar os quiosques nas avenidas;  Ampliar e reformar o mercado municipal;  Construir um novo matadouro público para abater animais de pequeno e grande porte de acordo com as normas sanitárias.  Comprar 01(um) veículo para o transporte de carne, em conformidade com a legislação sanitária;  Buscar recursos para a su bstituir as pontes municipais de madeira por concreto;  Construirbarragens na zona rural do município.  Em parceria com o Estado tentar ampliar o abastecimento d’água do Municípioatravés de doação de 01(um) terreno para melhor atender a população.

SAÚDE 

Projeto de Academia de Saúde com acompanhamento do educador físico;  Implantação do SAMU;  Projeto de aquisição de 03(três) unidades móveis para transporte de equipes de saúde;  Implantação do laboratório de prótese dentária;  Projeto de expansão do PSB em todas as unidades básicas da saúde da família;  Melhorar o atendimento aos portadores de necessidades físicas e mentais;  Buscar recursos para construção de Centro de Zoonose municipal;  Implantar academia de saúde em todos os postos de saúde.  Criação do Laboratório municipal de exames.  Credenciar toda rede privada para realizar exames conveniados pelo SUS.  Buscar junto aos órgãos competentes a permissão do direito ao SAMU aéreo na nossa cidade.  Implantar sistema de prontuário eletrônico de todas as unidades básicas de saúde.  Instituiro NASF itinerantes nos polos do nosso município.  Implantar o projeto mãe Luz que vai atender as gestantes luzilandense de forma multidisciplinar e irá acompanhar o seu bebe até os 05(cinco) anos de idade.  Ampliar e Reformar as unidades básicas de saúde do Cardoso e Roça Velha.  Construir a Unidades Básicas de Saúde do Pov. Candeeiro e Conjunto Novo Tempo.  Aprimorar o projeto mulheres em movimentos.  Adquirir um transporte para os pacientes do CAPS.  Proporcionar capacitação técnica aos profissionais da saúde.  Instituir o projeto dente de leite nas escolas.  Instituir o serviço de perícia médica municipal.  Implantação do plano de cargos e carreiras na área da Saúde.

SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 

Aparelhamento da Guarda Municipal;  Compra de veículo para a Guarda Municipal;  Treinamento e qualificação dos guardas municipais;  Valorização salarial da guarda municipal;  Integração da guarda municipal com as policias militar e civil;  Implantar câmeras de alta resolução nas principais entradas da cidade e pontos comerciais, com central de monitoramento no quartel da polícia militar;  Sinalização de todas as vias urbanas do município de acordo com o código nacional de trânsito;  Solicitar junto a Secretaria de Segurança Pública Estadual barreiras na divisa do PI e MA.

