11 de setembro de 2016

PLANO DE GOVERNO CANDIDATO PREFEITO PSOL

EDUCAÇÃO 

Reforma das escolas do município, trazendo melhores condições de trabalho para os professores e uma melhor aprendizagem aos alunos;  Estabelecer acesso direto da educação com os profissionais de Assistência Social para avaliação das condições da família do aluno com dificuldades na escola;  Cumprimento dos dias letivos de acordo a legislação vigente;  Cumprimento de 1/3 da carga horária em todos os níveis da educação;  Implantação do Plano de Carreira dos Administrativos;  Garantir a oferta de uma merenda escolar de qualidade durante todo o ano letivo.

SAÚDE 

Maiores investimentos na área da saúde, ampliando, quando necessário, os centros (postos) de atendimentos e equipando com equipamentos modernos com profissionais capacitados para atender a população;  Ampliar os Conselhos de Saúde, fortalecendo e democratizando o controle social nos territórios de saúde do Município;  Desenvolver campanha educativa em todas as escolas de ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços, objetivando a prevenção ao uso de drogas.  Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado aos usuários e dependentes de drogas licita e ilícitas.  Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros. Estabelecer um acompanhamento mais próximo aos idosos.  Garantir o atendimento regular nas Unidades Básicas de Saúde durante toda a semana, com médicos, enfermeiros e técnico de enfermagem;  Investir na capacitação dos profissionais da saúde para termos em um curto período uma excelente equipe servindo o próprio município;  Os postos de saúde da zona rural, terão atenção dobrada do governo municipal para manter em funcionamento e melhor atender o povo das comunidades;  Criar um centro de mastologia para atendimento das mulheres nos exames de mama;  Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria com o Ministério da Saúde.

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Fortalecer e estimular a expansão das feiras da agricultura familiar;  Estimular o uso de produtos orgânicos, da agricultura familiar na merenda escolar do município e em outros programas de abastecimento, incentivando as famílias agricultoras a participarem de Programas como PAA e PNAE;  Firmar parceria com o STTR e buscar capacitação técnica para os produtores rurais para a expansão e comercialização de sua produção;  Criar polos agrícolas com assistências nas regiões do município; 

MOBILIDADE URBANA 

Implementar um projeto para aumentar a segurança no trânsito, prevenindo e combatendo a violência no trânsito, através da ação dos agentes de trânsito, sinalização eficiente, instrumentos tecnológicas, melhorando as condições das ruas e calçadas e através da promoção de campanhas educativas abordando temas diversos para a conscientização dos direitos e dos deveres de condutores e de pedestres, na construção de um trânsito menos violento. Enfocar as consequências do uso de álcool e outras drogas x trânsito; a desvalorização da vida e a banalização da morte;  Reformar os passeios das avenidas, favorecendo uma melhor mobilidade aos pedestres.

INFRA-ESTRUTURA 

Recuperação dos logradouros e construção de calçamentos, iluminação pública, recuperação de estradas vicinais, pontilhões sobre riachos, construção das quadras na zona rural que foram iniciadas e não concluídas;

COMÉRCIO 

Adquirir os produtos da merenda escolar em sua totalidade no comércio local;  Adquirir demais produtos dentro do comércio local, como forma de fortalecimento e criação de emprego e renda;  Criação de espaço para trailers, com parquinho infantil e infraestrutura básica para clientes;

ADMINSTRAÇÃO 

Ouvidoria Municipal para informações e sugestões da comunidade;  Criar um grupo de gestão para a elaboração de projetos que possam beneficiar o município;  Informatizar o setor de tributação pra emissão de boletos para arrecadação;  Priorizar os profissionais da cidade a ocuparem os diversos cargos ofertados na administração pública;  Criar Associações de bairro para construção do orçamento popular;  Criação de Associações de moradores com a finalidade promover a ascensão social e cultural;  Rever procedimentos na administração municipal, eliminando desperdícios em todos os setores sendo um exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de materiais.  Prestação de contas semestralmente em praça pública. 

ESPORTE E LAZER 

Criar escolinha de esporte para incentivos à prática de esportes, como também fornecendo bolsas àqueles que tiverem melhor desempenho;  Desenvolver atividades de lazer no Município, em espaços públicos nos finais de semana e feriados, oportunizando lazer e entretenimento à comunidade;

CULTURA 

Buscar terminar, ou construir, a Praça da Juventude, com quadra e área para a prática de skate e palco para shows;  Reformar, equipar e ampliar a biblioteca pública de Luzilândia;  Criar festivais de música, dança, gospel, teatro e outras manifestações culturais locais para a valorização da cultura local;  Projeto “Rock na Praça”, oportunizando aos jovens a mostrarem seus talentos. 

MEIO AMBIENTE 

Ampliar as ações de arborização urbana;  Criar o projeto “Preservar para não acabar” com incentivos financeiros às famílias que fizerem coleta seletiva, economia de água e luz. Para estimular o consumo consciente da população; 

SEGURANÇA 

Melhoramento da iluminação nas ruas da cidade;  Em parceria com o Governo do Estado, melhorar o efetivo policial, para melhorar a segurança dos cidadãos e principalmente os comerciantes;  Em parceria com Governo do Estado, construir um posto policial no acesso à ponte. OBS.: AS PROPOSTAS ACIMA NÃO SÃO “FECHADAS”, SENDO FLEXÍVEIS NA SUA EXECUÇÃO, SENDO SEMPRE EXECUTADAS AS QUE MELHOR ATENDEREM ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE LUZILANDENSE. Pessoas que colaboraram na elaboração das propostas acima: Leandro Santos (Professor), Nunes (louça músico), Nonato Nunes (Professor), Francisco de Assis (Professor), Francisco Liduino (Agente de Saúde), Ismar Riotinto (Professor), Paula Andréas (Jornalista), Dra. Aparecida Lira (Advogada), João Cordeiro (Empresário), Paulo César (simpatizante).

Luzilândia(PI), 25 de julho de 2016

Fonte: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/11150/180000000986

