Home » Destaque » Vigilância Sanitária proíbe a venda de achocolatado no Piauí

Saúde. Publicado em: 30 de agosto de 2016 - Ás: 03:59 - Categorias: Destaque

Vigilância Sanitária proíbe a venda de achocolatado no Piauí

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou por medida cautelar, a interdição em todo o território nacional do produto “Itambezinho”, uma bebida láctea de chocolate de 200ml, fabricado por Itambé Alimentos S/A. A decisão veio através da publicação da RE Nº 2333. O lote interditado foi de nº 21:18, com validade de 21 de novembro de 2016.

A medida foi motivada por conta do falecimento de uma criança, uma hora após a ingestão do produto. Outros dois consumidores também relataram que foram afetados na mesma residência, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul.

No Piauí, a Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado (Divisa) está orientando os municípios para que façam a interdição cautelar do lote indicado nos estabelecimentos comerciais. “É uma medida de precaução, uma vez que as investigações ainda estão sendo realizadas”, explicou a diretora da Divisa, Tatiana Chaves.

De acordo com informações da vigilância sanitária municipal de Oeiras, mais de 900 unidades do produto já foram interditadas, em apenas dois supermercados do município. “Os fiscais lacraram os produtos e foram segregados em depósitos dos próprios supermercados”, disse a coordenadora da Vigilância Sanitária de Oeiras, Lívia Rego. Em caso de dúvida, os consumidores devem entrar em contato com as vigilâncias sanitárias municipais ou através do e-mail visapiaui@yahoo.com.br.

GP1

Notícias Relacionadas