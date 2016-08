Home » Ciências » Piauí tem cinco das dez maiores temperaturas do Brasil, diz INMET

Publicado em: 21 de agosto de 2016 - Ás: 02:40 - Categorias: Ciências

Das dez maiores temperaturas registradas no Brasil pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nessa quarta-feira (17), cinco foram no Piauí: Bom Jesus (39,3ºC), Oeiras (39,4ºC), São João do Piauí (39,6ºC), Floriano (39,7ºC), sendo a maior do país na cidade de Gilbués (40,1°C), município localizado no extremo sul do estado, dono de uma das maiores áreas de desertificação do país.

Os menores valores de umidade relativa do ar também foram registrados no Piauí, sendo que o ponto crítico foi alcançado pelo município de Caracol, com apenas 11%, o que caracteriza estado de emergência.

“Quando a umidade está entre 20% e 30%, considera-se estado de atenção. No estágio de alerta a umidade se encontra entre 12% e 20%. Com a umidade abaixo de 12%, chega-se ao estado de emergência”, explicou a gerente de hidrometeorologia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Piauí (Semar), Sônia Feitosa.

A meteorologista afirmou que a umidade relativa do ar é inversamente proporcional às temperaturas, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a umidade. “Os meses compreendidos entre agosto e dezembro são caracteristicamente secos, com altas temperaturas e baixa umidade, que deve continuar atingindo níveis críticos em todas as regiões do Estado. A tendência é de continuidade de dias quentes e de baixa umidade do ar, aumentando assim os riscos ao meio ambiente, o que inclui a flora, fauna, recursos hídricos e também traz riscos à saúde humana”, disse Sônia Feitosa.

Sobre o período chuvoso, ainda de acordo com a meteorologista, este ano deve iniciar mais cedo do que em 2015. Já na segunda quinzena de outubro devem cair as primeiras chuvas, na região sul do Piauí. A causa é a atuação do La Niña, fenômeno que produz o resfriamento no oceano Pacífico e causa o aumento das chuvas na região nordeste do Brasil.

Fonte G1 Piaui

