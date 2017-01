Home » Brasil » 5 riachos de águas cristalinas pra você conhecer no Piauí

5 riachos de águas cristalinas pra você conhecer no Piauí

Riachos de águas cristalinas, areia branquinha no fundo da água, peixes nadando livremente e uma vegetação paradisíaca. Até parece a descrição de alguma ilha deserta em algum lugar isolado no mundo que poucas pessoas terão a oportunidade de conhecer.

Felizmente, essa descrição trata de lugares que existem aqui mesmo no Piauí. Fizemos uma lista de 5 riachos de águas cristalinas no Piauí que você deve conhecer. Sem mais enrolação, vamos à lista:

Poço Azul em Monsenhor Gil-PI

Pra começar a lista em grande estilo, vamos logo citando o Poço Azul, que fica localizado no Município de Monsenhor Gil.

Há quem relate que foi visitar o lugar e na verdade a água não estava tão cristalina. O que podemos dizer é que a transparência da água sofre diversas influências, como a quantidade de chuvas, que podem deixar a água um pouco mais “barrenta” em determinadas épocas do ano, além da periodicidade da visita humana.

Como vocês podem ver na foto – que não possui edição – o Poço Azul realmente tem uma água bem cristalina.

Olho d’água Frei Pedro, em Alto Longá-PI

Alto Longá é um município que fica a 67 Km da capital do Piauí, Teresina, e tem esse nome pela proximidade às nascentes do Rio Longá. Além de dar vida ao rio que nomeia a cidade, em alto Longá podemos encontrar alguns outros riachos e córregos, se destacando a nascente do Riacho Frei Pedro pela suas águas cristalinas.

Como chegar: Ao chegar em Alto Longá, você precisar ir até o Bairro Brejinho. Os moradores poderão te orientar nisso. Chegando lá, siga em frente na estrada que vai pra a cidade de Coivaras e observe entradas do lado direito da pista. Você deverá entrar na segunda entrada, onde há um “mata burro”. Ao entrar siga em frente na estrada e pegue todas as entradas do lado direito. Assim você chegará até o Frei Pedro e poderá desfrutar de um delicioso banho.

Riacho da Fazenda Boa Vista, em Esperantina-PI

Localizado dentro da Fazenda Boa Vista, no Interior de Esperantina, esse riacho chama atenção tanto pela suas águas cristalinas e refrescante, quanto pela exuberante flora que o cerca. Árvores que dão um encanto todo especial ao lugar e que deixam os olhos brilhando de qualquer pessoa que ame a natureza.

Como chegar: A Fazenda Boa Vista fica na estrada que dá acesso à Cachoeira do Urubu, sendo a única fazenda nesse caminho. Chegando lá basta pedir autorização para o caseiro ou para dono que eles permitem a entrada para visitação.

Poço Sucavão, em Paquetá do Piauí.

O Suvacão, perto dos outros três riachos citados anteriormente, não tem as águas tão cristalinas, mas isso é compensado pela beleza do lugar. O Riacho passa por dentro de uma fenda geográfica com aspecto de cânion. Banhistas utilizam alguns pontos mais baixos como trampolim. É uma diversão só. 🙂

Como chegar: o Sucavão fica na localidade chamada de Canabrava, na zona rural do Município de Paquetá.

Olho d’água do Brejo, em Batalha-PI

Brejo de Cima, onde fica localizado este olho d’água de águas cristalinas, é o nome de uma propriedade localizada no município de Batalha-PI, de propriedade da Família Bezerra e Castro.

Como chegar: na cidade de Batalha, procure pela propriedade Brejo de Cima pois é lá onde fica o olho d’água do Brejo.

Você conhece mais algum lugar que tem águas cristalinas no Piauí? Deixe nos comentários e nos envie uma foto para nossas redes sociais

Fonte: Me Guia Piaui

